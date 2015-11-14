رئيس الاتحاد الفرنسي يعترف: نعم قلقون على يورو 2016 من الإرهاب

أقر نويل لوجرايي رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بأنه قلق على مستقبل يورو 2016 بعد الهجمات الإرهابية ضد باريس.

التقارير الفرنسية تقول إن ضحايا الهجمات الإرهابية ضد باريس وصلوا إلى 128 شخصا.

ويورو 2016 التي تقام في فرنسا باتت مهددة.

المسؤول عن تنظيم يورو 2016 ونجاحها أمنيا وفنيا هما جهتين: الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا).

وعقب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم "كنا قد أخذنا الكثير من الاحتياطات أثناء ترتيبنا ليورو 2016. هناك 12 خطرا يحدق بالبطولة، أو هكذا كنا قد حددنا في تقاريرنا".

وتابع "لكننا نستطيع الآن أن نرى المشكلة بشكل أكبر. الهجمات الإرهابية تضرب في أي لحظة".

وأضاف "منذ فترة طويلة ونحن قلقون على مستقبل يورو 2016. لكن الآن نحن قلقون أكثر".

قلق قديم

منذ أسابيع كان رئيس اللجنة المنظمة ليورو 2016 قد صرح بأنه يشعر بالقلق من خطورة استهداف البطولة من قبل العمليات الإرهابية.

وفصح لوجرايي "ما تغير في حساباتنا أن الهجمات الإرهابية الآن تحدث، ليست مجرد نظريات".

ثم استدرك "لكننا الآن فقط لا نستطيع القول إلا أننا نتعاطف مع أسر الضحايا".