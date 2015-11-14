وقفة لأطباء كفر الشيخ احتجاجًا على وفاة طبيبة الإسماعيلية

شهد مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم السبت، وقفة للعشرات من الأطباء تضامنًا منهم مع زميلتهم الطبيبة "داليا محرز"، بمستشفى الإسماعيلية العام، والتى توفيت إثر إصابتها بعدوى مرض الالتهاب السحائى أثناء عملها بالمستشفى.

ورفع الأطباء أثناء الوقفة صورة الطبيبة "الضحية" إضافة لعدة لافتات تطالب بضمان حقوق الأطباء ورعايتهم.

قال الأطباء إن الوقفة تعبر عن رفضنا لظروف عمل غير آمنة تعرض حياة آلاف الأطباء للخطر، ونتج عنها وفاة طبيبة الإسماعيلية الدكتورة داليا، وأضافوا: "ننظم مثل هذه الوقفات لينتبه الجميع وكى ننجى زملاء ومرضى قد تكون العدوى مصيرهم".

وشدد الأطباء على زيادة إمكانيات وزارة الصحة لمكافحة العدوى بالمستشفيات، وزيادة بدل مكافحة العدوى والذى يمثل 10% من الراتب الأساسى.