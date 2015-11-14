أخبار عاجلة

الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
غدًا.. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي -
الملا يفتتح طريق أرض النهضة بالإسكندرية بعد تطويره بتكلفة 21 مليون -
الخولي: الضربة الأمريكية ضد سوريا تخرق القانون الدولي -
برلماني: أمريكا نصبت نفسها شرطي وقاضي للعالم دون تحقيق -
أبو العلا يلوم «جامعة الدول العربية» لصمتها على ما يحدث في سوريا -
وزير النقل: «استأذنت المواطنين في الشارع قبل زيادة تذكرة المترو» -
الإحصاء: بدء المرحلة الثانية من التعداد السكاني الإثنين المقبل -
التخطيط: 50 مليون جنيه «إضافية» للانتهاء من «التعداد السكاني» -
غرفة الحبوب: الأرز أصبح أرخص من البيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وقفة لأطباء كفر الشيخ احتجاجًا على وفاة طبيبة الإسماعيلية

Google+ Print
وقفة لأطباء كفر الشيخ احتجاجًا على وفاة طبيبة الإسماعيلية وقفة لأطباء كفر الشيخ احتجاجًا على وفاة طبيبة الإسماعيلية
شهد مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم السبت، وقفة للعشرات من الأطباء تضامنًا منهم مع زميلتهم الطبيبة "داليا محرز"، بمستشفى الإسماعيلية العام، والتى توفيت إثر إصابتها بعدوى مرض الالتهاب السحائى أثناء عملها بالمستشفى.

ورفع الأطباء أثناء الوقفة صورة الطبيبة "الضحية" إضافة لعدة لافتات تطالب بضمان حقوق الأطباء ورعايتهم.

قال الأطباء إن الوقفة تعبر عن رفضنا لظروف عمل غير آمنة تعرض حياة آلاف الأطباء للخطر، ونتج عنها وفاة طبيبة الإسماعيلية الدكتورة داليا، وأضافوا: "ننظم مثل هذه الوقفات لينتبه الجميع وكى ننجى زملاء ومرضى قد تكون العدوى مصيرهم".

وشدد الأطباء على زيادة إمكانيات وزارة الصحة لمكافحة العدوى بالمستشفيات، وزيادة بدل مكافحة العدوى والذى يمثل 10% من الراتب الأساسى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365