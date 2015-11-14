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محافظة أسيوط تستقبل 32 سائحا فرنسيا لزيارة معالم "العائلة المقدسة"

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محافظة أسيوط تستقبل 32 سائحا فرنسيا لزيارة معالم "العائلة المقدسة" محافظة أسيوط تستقبل 32 سائحا فرنسيا لزيارة معالم "العائلة المقدسة"
استقبلت محافظة أسيوط وفدا سياحيا مكونا من 32 سائحا فرنسيا، فى زيارة لبعض الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة، ليزداد عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا المحافظة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر إلى 97 سائحا فرنسيا.

وأكد اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام المحافظة، فى تصريحات صحفية، أن الوفد الفرنسى بدأ زيارته للمحافظة بجولة تفقدية لأهم معالم رحلة العائلة المقدسة بمصر، خاصة دير السيدة العذراء بقرية درنكة بالجبل الغربى بالمحافظة، أعقبها زيارة لمطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة أسيوط.

وأوضح عثمان الحسينى، مدير إدارة الهيئة القومية لتنشيط السياحة بالمحافظة، أنه تم توزيع الهدايا التذكارية الشنط السياحية التى تحتوى على المطويات السياحية وسى دى باللغة الفرنسية عن الاماكن السياحية والأثرية بالمحافظة، الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى نفوس السياح، متمنيين تكرار الزيارة للمحافظة مرة أخرى، لما لمسوه من ترحاب واستقبال متميز من جميع المسئولين بالمحافظة.

وأكد "الحسينى" أنهم قاموا بإرسال برقية شكر للمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وجميع قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية على دورهم فى الاهتمام بالأماكن الأثرية واستقرار الأوضاع الأمنية بالمحافظة، والتى من شأنها تنشيط عملية السياحة بالمحافظة.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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