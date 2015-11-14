أطباء البحر الأحمر ينظمون وقفة حدادا على روح الدكتورة داليا محرز

نظم عدد من الأطباء وقفة احتجاجية، صباح اليوم، أمام مستشفى الغردقة العام، حدادا على الدكتورة داليا محرز، والتى توفيت الخميس الماضى بعد إصابتها بعدوى الالتهاب السحائى، وللمطالبة باعتبار العدوى إصابة عمل، وحق الطبيبة الشابة فى تعويض مناسب ومعاش استثنائى، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء ومجلس نقابة الأطباء بالغردقة.

شارك فى الوقفة الدكتور علاء ربيع، نقيب الأطباء بالمحافظة، وأعضاء النقابة، وعدد كبير من الأطباء.

وقال المشاركون فى الوقفة، إن هدفها الحداد على روح الدكتور داليا محرز وتنديدا بغياب سياسات مكافحة العدوى الصحيحة ومطالبة وزارة الصحة بتحمل مسئولياتها تجاه الأطباء الذين يصابون بالعدوى من جراء عملهم وتوفير بدل علاج مناسب للأطباء يكفل لهم على الأقل تحمل تكاليف علاجهم عند الحاجة.