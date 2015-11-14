بالصور.. محافظ أسيوط يطالب شركات الصرف بتسليم الأعمال فى مواعيدها

شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على ضرورة التزام الشركات المنفذة لمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بتسليم الأعمال الموكلة اليها فى المواعيد المحددة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعدد من محطات الصرف الصحى ومياه الشرب فى مركزى البدارى وساحل سليم يرافقه المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة مشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط والوادى الجديد ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيسى مراكز البدارى وساحل سليم.

وقال المحافظ إن هناك عددا من المشروعات المتوقفة بالمحافظة بسبب عدة مشاكل يمكن حلها بالتنسيق بين الجهاز التنفيذى والمسئولين عن المياه والصرف الصحى، مطالبا جميع المعنيين من المسئولين بالتكاتف من أجل وضع حلول واضحة بمواعيد محددة للانتهاء من هذه المشروعات لافتا إلى أهمية هذه المشروعات بالنسبة للمواطن الأسيوطى .

واستعرض مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية مع محافظ أسيوط بعض المشكلات والعقبات التى يتم التنسيق نحو إيجاد حلول لها .

بدأت الجولة بتفقد محطة رفع الصرف الصحى بمركز ساحل سليم والتى كان من المقرر تسليمها من جانب الشركة المنفذه فى يونيو الماضى إلا أنها لم تسلم حتى الآن، وقال المهندس محمد صلاح إن محطة الصرف الصحى بمنطقة ساحل سليم فى إطار التنفيذ ولم يتم استلامها من قبل الشركة المنفذة وهى شركة حسن علام والعملية تحت أشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ونسبة التنفيذ 99% وسبب توقف المحطة يرجع إلى عدم اكتمال الغابة الشجرية التى يتم صرف المياه المعالجة فيها.

ومن جانبه، أكد المهندس حمدى عبد الحميد جاد الرب، رئيس جهاز أسيوط بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة مياه الشرب بالبدارى دخلت الخدمة منذ عام 2011 وتسلمتها شركة المياه بطاقة 68 ألف م3 / يوم وبلغت تكلفة إنشائها أكثر من 300 مليون جنيه وبها أكثر من 82 كم منها 42 كم بمركز ساحل سليم و40 كم بمركز البدارى وتعمل على تغذية مديتى البدارى وساحل سليم، بالإضافة إلى 22 قرية اخرى تابعه لهما بالمياه المرشحة.

ولفت جاد الرب، إلى أن المحطة تخدم حاليا مركز البدارى فقط بسبب مشاكل فى الإطماء أمام المأخذ تسببت فى نقص كميات المياه المنتجة من المحطة، حيث تحتاج المحطة إلى دخول كميات من المياه تبلغ حوالى 880 لتر/ثانية ولكن ما يدخل فعليا يقارب حوالى 530 لتر / ثانية فقط وهو ما يقلل من كميات المياه التى يتم إنتاجها.



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