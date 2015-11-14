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تشييع جنازة مساعد مدير أمن القليوبية بعد وفاته متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية

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تشييع جنازة مساعد مدير أمن القليوبية بعد وفاته متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية تشييع جنازة مساعد مدير أمن القليوبية بعد وفاته متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية
شيع المئات من أهالى قرية البقاشين بكفر شكر والقرى المجاورة، جنازة اللواء عبدالرحمن زكريا مساعد مدير أمن القليوبية لفرق الأمن الذى توفى مساء أمس الجمعة، إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء توجهه للسيطرة على مشاجرة بمنطقة ميت حلفا بقليوب.

خرج الجثمان من أحد مساجد القرية، متجهًا إلى المقابر فى جنازة عسكرية مهيبة عقب صلاة الظهر يتقدمها نائب عن وزير الداخلية واللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية واللواء فرحات محمد نائب مدير الأمن لمنطقة الجنوب، والعميد عصام الغزالى رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، ولفيف من قيادات وضباط وأفراد الشرطة.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا بنشوب مشاجرة بمنطقة ميت حلفا بقليوب فانتقل على الفور اللواء عبد الرحمن زكريا للسيطرة على الموقف وفى طريق عودته تعرض إلى أزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته، فتم نقل الجثة إلى المستشفى وتقرر تشييع جنازته.

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