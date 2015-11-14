"ديكورات" غرف نوم شتوية

مع حلول الشتاء، لا بد من إجراء بعض التعديلات على "ديكورات" غرف نوم المنزل الرئيسة.

مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل، تساعد القارئات في إعادة تجديد "ديكورات" غرف نوم المنزل لتتناسب مع تبدلات المناخ، وتوحي بالدفء، وتقدّم النصائح الآتية لهذه الغاية:

1. للألوان:

- يفضّل الاستعانة بالألوان الدافئة لطلاء جدران الغرفة، كالبني بتدرجاته المختلفة. كما، يحلو إدخال الأبيض، الذي يرمز إلى نقاء الثلج، للكسر من حدّة الألوان الداكنة.

- لا مانع من تمييز جدار، من خلال طلائه باللون المفضّل للمالكة.



2. للخامات:

- يتصدّر الخشب الخامات المستعملة في "ديكورات" غرف نوم المنزل العصري، وخصوصاً ذلك المطلي بلون داكن، كالجوز مثلاً، مع إمكانية تزيين الزوايا الفارغة بمجموعة من السلال الخشبية، حيث توضع فيها المجلات أو أكواز الصنوبر أو الكستناء.

- يبدو إدخال الخشب المعتق والنحاس إلى "الأكسسوارات" محبباً، وذلك من خلال إطارات الصور، وحاملات الشموع.

- يمكن أن يكتسي السرير المزدوج بمفرش مصنوع من طبقات عدّة، وأن يغلّف كذلك بغطاء من الفرو الصناعي أو الصوف أو المخمل، على أن يحمل الغطاء لوناً مختلفاً عن ذلك العائد لمفرش السرير، وأن يكون متناغماً مع الأخير.

3. للإنارة:

- يفضّل استعمال الإنارة المخفية في السقف المستعار.

- يمكن استبدال الإنارة الجانبية المثبتة إلى الأرض بالثريا.

4. فكرتان:

- لا بدّ من إضافة طبقة ثانية للستارة "الفوال"، على أن تكون مشغولة من المخمل البنيّ، أو الأحمر القاني.

- يحبّذ فرش الأرضيّة بسجّادة ذات وبر طويل، مع البعد عن اختيار السجّادة ذات الألوان الفاقعة!

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