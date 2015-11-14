تعليق المنافسات الرياضية في باريس على خلفية الهجمات

باريس، (إفي): قررت السلطات الفرنسية تعليق المنافسات الرياضية في جميع أنحاء باريس على خلفية الهجمات التي هزت العاصمة الليلة الماضية.

وذكرت وزارة الدولة لشؤون الرياضة أنه تم إبلاغ الاتحادات والمديريين الفنيين بالقرار.

وقتل 120 شخصا على الأقل وأصيب 200 أخرون، بينهم 80 في حالة خطرة، في سلسلة هجمات متزامنة بالعاصمة الفرنسية باريس، عبر إطلاق رصاص في عدة حانات ومقاهي بوسط العاصمة، وعملية احتجاز رهائن في مسرح باتاكلان.

ذلك فضلا عن ثلاثة تفجيرات في محيط ملعب فرنسا أثناء ودية منتخب البلاد مع ألمانيا في حضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.