«المفوضين» توصي بمنع «دينا الشربيني» من التمثيل لتعاطيها المخدرات

أوصت «هيئة المفوضين» بمحكمة «القضاء الإداري» برئاسة المستشار صلاح مفرح؛ بتأييد قرار نقابة «المهن التمثيلية» بمنع الممثلة دينا الشربيني من التمثيل.

وكانت “دينا الشربيني”، أقامت دعوى قضائية ضد النقابة عقب صدور قرار منعها من التمثيل، وقررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي تأجيل الفصل فيها لجلسة 24 يناير للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة.

وأوضح التقرير الذي أعده المستشار محمد يوسف العوامي، أن الثابت صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بحلسة 9 فبراير 2014 بمعاقبة الشربيني بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 آﻻف جنية، بتهمة تعاطي الكوكايين.

وأشار التقرير إلى افتقاد دينا الشربيني لشرطين من الشروط المنصوص عليهما بالمادة 6 من القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن المهن التمثيلية، وهما حسن السمعة والسيرة المحمودة، وعدم الحكم عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، ولذلك قررت النقابة منعها، باعتبارها لم تعد أهلا للتمثيل على الشاشات بأنواعها وامتهان تلك المهنة.

وأضاف التقرير أنها لم تعد محلا لقدوة الشابات والفتيان وﻻ كفء لتقديم أدوار هادفة ترسم قيم المجتمع، وترسخ مبادئه، التي من أهمها الحفاظ على الأخلاق والنظام العام والآداب، واحترام القانون، بعد قيامها بمخالفته مما هوى بها إلى غيابات السجن لمدة عام.

وأكد التقرير أن قرار النقابة بوقف استخراج تصريح العمل لحين ثبوت براءتها بحكم النقض أو الحكم برد اعتبارها مما يرد لها سيرتها الحسنة، ويرفع عنها ما علق بصحيفتها الجنائية متفق وصحيح القانون، ويكون طلب دينا الشربيني بإلغائه غير قائم على سند صحيح.