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«داعش» في بيان : هجمات باريس جاءت رداً على الغارات الفرنسية على مواقع التنظيم

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هجمات باريس

هجمات باريس

قال تنظيم داعش الإرهابي، في بيان له اليوم، إن هجمات باريس جاءت رداً على الغارات الفرنسية على مواقع داعش.

وأضاف البيان الذي حمل عنوان “بيان عن غزوة باريس المباركة على فرنسا الصليبيبة” و تنشر “أونا” صورة منه نشرتها إحدى الحسابات المنسوبة للتنظيم الإرهابي عبر “توتير”، أن 8 إرهابيين من “داعش” نفذوا “هجمات باريس” وكانوا مرتدين أحزمة ناسفة وحاملين بنادق رشاشة، حيث قاموا باستهداف مواقع في قلب العاصمة الفرنسية “باريس”، منها ملعب “دي فرانس” أثناء مباراة فريقي ألمانيا وفرنسا، ومركز “باتاكلون” للمؤتمرات، وأهدافًا آخرى في المنطقة العاشرة والحادية عشر والثامنة عشر، بصورة متزامنة.

بيان داعش بتبني هجمات باريس

بيان داعش بتبني هجمات باريس

 

 

 

 

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