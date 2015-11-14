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السيسى يلتقى المشاركين فى مشروع "بنك المعرفة" قبل مؤتمر إطلاقه

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بدأ، قبل قليل، برنامج المؤتمر الصحفى الخاص بمشروع "بنك المعرفة المصرى"، والذى تطلقه رئاسة الجمهورية، بدعوة من المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية.

وقال الدكتور طارق شوقى، الأمين العام للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، إن المشاركين فى وضع البرنامج التقوا الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، قبل المؤتمر الصحفى الخاص بمشروع بنك المعرفة المصرى.

وعرض بمقر رئاسة الجمهورية، فيلم وثائقى حول المشروع.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>تفاصيل مفاجأة مؤسسة الرئاسة للمصريين اليوم.. مصادر: إطلاق "بنك الأفكار المصرى" بحضور 26 ناشرا أجنبيا.. المحتوى العلمى يتاح بالمجان عبر الإنترنت.. والمشروع يوفر ملايين الجنيهات ويخدم آلاف الباحثين

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