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المصريين الاحرار يدين هجمات باريس الإرهابية

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المصريين الاحرار يدين هجمات باريس الإرهابية المصريين الاحرار يدين هجمات باريس الإرهابية

شعار – حزب المصريين الأحرار

أعرب حزب «المصريين الأحرار» عن إدانته للهجمات الإرهابية التي حدثت بالأمس في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال الحزب – في بيان له-: إن المصريين الأحرار يدين بأقسى العبارات؛ الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة  باريس بالأمس التي وقع بسببها عدد كبير من القتلى والجرحى”، معبرًا عن خالص التعازي والمواساة لفرنسا حكومةً و شعبًا، وأن الإرهاب الغاشم لا يعرف حدودًا أو دينًا بل يعرف فقط لغة القتل والدمار.

و أكد البيان  أن الأمر يحتاج الآن إلى تكاتف المجتمع الدولي مع للبدء في مواجهة شاملة ضد الإرهاب وأفكاره المتطرفة مستهدفًا زعزعة أمن واستقرار الشعوب دون أي تفرقة.

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