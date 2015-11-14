7 ديسمبر.. نظر دعوى تطالب بحظر حركة تمرد بسبب دعوتها للتظاهر 25 يناير

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين جلسة 7 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات والتى يطالب فيها بحظر حركة تمرد والتحفظ على أموالها ومقراتها.

أقام المحامى أشرف فرحات دعوى قضائية امام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.

وأشار أشرف فرحات فى دعواه إلى أن شريف هلال وخالد القاضى اللذان كانا أمس، ضمن حركة تمرد واليوم ضد الحركة يدعونا إلى نفس دعوة وائل غنيم بالتظاهر يوم 25 يناير المقبل والعودة للميدان مرة أخرى.

وأضاف فى الدعوى أن حركة تمرد كانت قد بنيت على أسس سليمة بناء على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانونى ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب إلا أن القانون لا يكيل بميكالين، فحركة 6 إبريل تم حظرها لكونها تباشر عملا سياسيا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسى، وكذلك حركة تمرد ليس لها أساس قاونى، وحين ارادت أن توجد لنفسها الكيان القانونى رفضت بحكم محكمة القضاء الإدارى لتشكيل حزب تحت اسم حزب تمرد، الأمر الذى يؤكد أنها مازالت حركة.