تأجيل قضية "اقتحام سجن بورسعيد" للغد.. والقاضى ينبه: المرافعات يومية

أجلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار "محمد السعيد الشربينى" محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام سجن بورسعيد العمومى" لجلسة الغد لاستكمال سماع الشهود .

ونبهت المحكمة على الدفاع بالاستعداد للمرافعة، مشيرة إلى أنه وبعد تنفيذ قرارات المحكمة الخاصة بالشهود ستكون المرافعات يومية.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية آنفة البيان الى المحكمة.

وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا فى محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجنى عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياتهم.

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