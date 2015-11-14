تجديد حبس أمين شرطة لاتهامه بتلقى رشوة مقابل تهريب "محتجزة" بقسم عين شمس

جدد المستشار أحمد ربيع، وكيل مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، حبس "أحمد.ع"، أمين شرطة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتهريب متهمة من قسم شرطة عين شمس مقابل تلقى رشوة.

وواجهت النيابة العامة المتهم خلال جلسة تجديد حبسه، بتحريات مباحث قسم شرطة عين شمس، المحرره بمعرفة النقيب عمرو أسامة، والتى أثبتت أن المتهم تلقى رشاوى مالية من شقيق المتهمة الهاربة، قبل تنفيذ عملية هروبها، فيما أنكر المتهم الاتهامات الموجهة له.

بداية الواقعة تعود إلى تكليف مأمور قسم شرطة عين شمس أحد الأمناء ويدعى "أحمد.ع، أمين شرطة، بحراسة إحدى المتهمات وتدعى "فاطمة.أ"، والمتهمة فى جناية تجارة مخدرات، وتعد من أكبر تجار المخدرات بمنقطة عين شمس، لحضور جلسة محاكمتها، وبعد انتهاء وقائع جلستها بمحكمة التجمع الخامس طلب شقيق المتهمة من أمين الشرطة إعادة شقيقته إلى القسم بسيارته الملاكى بدلا من سيارة الترحيلات، بحجة أن سيارة الترحيلات غير نظيفة لإعادتها لمحبسها مرة أخرى، وبالفعل وافق أمين الشرطة على ذلك مقابل مبلغ مادى.

وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء العودة توجه شقيق المتهمة بالسيارة إلى طريق بلبيس الشرقية، فاعترضه أمين الشرطة بعد أن تأكد أنه ليس الطريق الصحيح للعودة، فأكد له شقيق المتهمة أنه يعرف طريق مختصر لسرعة الوصول، وفى الطريق قطع عليهم ملثمان الطريق وكانا يستقلان دارجة بخارية وانهالا عليه ضربا، بعد مقاومته لهما، وقاما بإطلاق الأعيرة صوب أمين الشرطة، وتمكنا من تهريب المتهمة.