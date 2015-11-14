النيابة الإدارية تحيل شكوى مريضة ضد أخصائية بمستشفى دمياط للتحقيق

أمرالمستشار محمد شريف، نائب رئيس الهيئة ورئيس وحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية، بإحالة شكوى إحدى المواطنات ضد إخصائية النساء والولادة بمستشفى دمياط للنيابة الإدارية، لسرعة التحقيق والإفادة، مع تكليف الطب الشرعى بتوقيع الكشف الطبى على الشاكية وإعداد تقرير مفصل بما يسفر عنه الفحص.

وكانت وحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية قد تلقت شكوى المواطنة والتى تتضرر فيها من أنها بتاريخ الأربعاء 7/10/2015 كانت قد توجهت إلى مستشفى الصحة القسم الثالث بدمياط للكشف بعيادة النساء، وعقب قيام الطبيبة المختصة بالكشف عليها أبلغتها بحاجتها لرفع وسيلة منع الحمل لتحركها من مكانها وعند محاولتها ذلك فوجئت بحدوث نزيف شديد لها مما دفعها إلى التوجه إلى إحدى العيادات الخاصة.

وتبين من الكشف عدم صحة ما ذكرته الطبيبة المشكو فى حقها، وتم إجراء جراحة استكشافيه تبين منها وجود قطع بالرحم وتهتك بالبطن تسبب فى صعوبة حدوث حمل بسبب ما قامت به طبيبة النساء بالمستشفى من إهمال طبى جسيم، فقامت بتحرير محضر بالواقعة والتقدم بالشكوى الماثلة للنيابة.