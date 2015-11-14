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طعون عادل حبارة أخطر إرهابى فى مصر على أحكام إعدامه تؤجل لقاءه بحبل المشنقة

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طعون عادل حبارة أخطر إرهابى فى مصر على أحكام إعدامه تؤجل لقاءه بحبل المشنقة طعون عادل حبارة أخطر إرهابى فى مصر على أحكام إعدامه تؤجل لقاءه بحبل المشنقة
أكد قانونيون أنه يحق قانوناً للإرهابى عادل حبارة الطعن بالنقض على الحكم الأخير الصادر ضده بالإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "مذبحة رفح الثانية".

وأوضح القانونيون أنه بالرغم من صدور 3 قرارات ضد حبارة بالإعدام والإحالة لفضيلة المفتى، إلا أنه مازال يملك الحق فى الطعن بالنقض على بعضها، مما يعنى أن هذه الطعون تؤجل لقاء حبارة بحبل المشنقة.

ويواجه أخطر إرهابى فى عادل حبارة 3 أحكام بالإعدام والإحالة للمفتى، أولها الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، بالإعدام شنقا لحبارة وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مذبحة رفح الثانية"، حيث يواجه حبارة والباقون تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، حيث كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وآخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".

وثانيها، إحالة محكمة جنايات الزقازيق أوراق الإرهابى عادل حبارة إلى المفتى لاستطلاع الرأى الشرعى، وحددت جلسة 6 ديسمبر المقبل للحكم بإعدامه على خلفية اتهامه بقتل مخبر تابع لوحدة بمباحث أبو كبير أمام محكمة جنايات الزقازيق، حيث كانت النيابة العامة أحالت الإرهابى عادل محمد إبراهيم، والشهير بـ"عادل حبارة" فى القضية رقم 9657 مركز شرطة أبو كبير لسنة 2012، إلى المحكمة بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وثالثها قرار دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس، بإحالة الإرهابى عادل حبارة و8 تكفيريين بتهمة التحريض على العنف لفضيلة المفتى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

"جنايات الجيزة" تقضى بالإعدام لعادل حبارة وآخرين فى "مذبحة رفح الثانية"
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