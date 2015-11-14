رئيس وزراء العراق يدعو إلى جهود دولية لمكافحة الإرهاب إثر هجمات باريس

أدان رئيس وزراء العراق حيدر العبادى "الاعتداءات الإرهابية" التى استهدف باريس والتى اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 128 شخصا، مشددا على أن محاربة الإرهاب تستدعى جهودا دولية.

وقال العبادى فى بيان اورده مكتبه الاعلامى "ندين ونستنكر الاعتداءات الارهابية فى باريس والتى تؤكد على أن محاربة الإرهاب تستدعى جهودا دولية للقضاء عليه فى جميع البلدان".

وأضاف أن "الارهاب الذى عانى منه وحاربه العراق على الارض منذ سنوات، اثبت مرة اخرى أنه ارهاب عالمى يستهدف الجميع" مؤكدا "اننا نقف فى خط المواجهة الاول للقضاء عليه وتخليص العالم من شروره". ورأى العبادى أن "دول العالم جميعا باتت معنية بتقديم كل ما من شانه القضاء على هذا الخطر العالمى".

من جهته أكدت وزارة الخارجية العراقية على المجتمع الدولى ضرورة اللجوء إلى المزيد من القوة فى ضرب عصابات الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف منابع الدعم المالى والإعلامى والعسكرى المقدم لها.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد جمال- فى تصريح صحفى السبت، العمليات الإرهابية التى استهدفت العاصمة الفرنسية (باريس)، وقال "إن اعتداءات باريس الإرهابية نشجبها ونستنكرها بشدة، ونؤكد تضامن العراق مع شعب وحكومة فرنسا الصديقة، وملتزمون بالوقوف معها فى محاربة الإرهاب والقضاء عليه بكل عزيمة.

وأضاف أن هذا الفعل الوحشى المدان يظهر مدى الخطر الذى تمثله هذه العصابات الإرهابية المجرمة، حيث تحولت المناطق التى تسيطر عليها، خصوصا فى العراق وسوريا إلى أوكار تصدير للموت والقتل والترويع لكافة دول العالم وشعوبها الآمنة. . معربا عن خالص العزاء والمواساة لذوى الضحايا والشعب والحكومة الفرنسية.

من جانبه، بعث رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى رسالة مواساة للرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، استنكر فيها الهجمات الإرهابية التى شهدتها باريس أمس وأوقعت 128 قتيلا وأكثر من 200 جريح.

وقال البارزانى "إن الإرهاب عدونا جميعا، والإرهابيون ضد كل القيم الإنسانية، ويشن الإرهابيون الحاقدون اعتداءات فى أى مكان تكون فيه الحياة متطورة ومستقرة، أن شعب كردستان الذى يخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب وهو ضحية بيد الإرهاب. . معربا عن عن تضامنه مع شعب وحكومة فرنسا.

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