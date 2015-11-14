داعش يتبنى هجمات باريس

أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته، ظهر اليوم، عن هجمات باريس الدامية التي وقعت مساء أمس.

ونشر حساب منسوب للتنظيم الإرهابي، عبر موقع “تويتر”، بيان تحت عنوان ”بيان عن غزوة باريس المباركة على فرنسا الصليبيبة”، أعلن خلاله مسؤوليته عن هجمات باريس الدامية.

وقالت مصادر الشرطة الفرنسية إن أعداد القتلى نتيجة الهجمات التي شهدتها باريس أمس الجمعة وصلت إلى 128 شخصًا، في حين وصل عدد المصابين إلى 180 مصابًا بينهم 80 في حالة خطيرة، وذلك حسبما أفادت فرانس برس.

وأعلنت الشرطة الفرنسية في وقت سابق أن 8 أشحاص هم من نفذوا هجمات أمس التي كانت في أوقات متزامنة وقد لقيوا جميعًا مصرعهم حيث قام 7 منهم بتفجير نفسه.