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محافظة الإسكندرية تضع خطة لإصلاح الصرف بتكلفة 50 مليون جنيه

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محافظة الإسكندرية تضع خطة لإصلاح الصرف بتكلفة 50 مليون جنيه محافظة الإسكندرية تضع خطة لإصلاح الصرف بتكلفة 50 مليون جنيه
قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، إنه التقى أمس المهندسة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية بمشاركة أغلب المسئولين التنفيذيين لوضع خطة بعيدة المدى وأخرى عاجلة، لمواجهة أزمة الأمطار والسيول.

وأوضح عبد الفتاح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عددا من مسئولى الصرف الصحى تمت إحالتهم للتحقيق، بسبب انسداد مواسير ومحطات الصرف، والتى أدت إلى الكارثة التى شهدتها المحافظة، بسبب الأمطار الغزيرة وحصدت العشرات من أرواح المواطنين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تطوير نفق المندرة ووضع طلمبة 10 بوصة بمواسير ضاغطة لصرف مياه الأمطار للبحر، بالإضافة إلى تندة على كابلات الكهرباء، لحمايتها من مياه الأمطار بتكلفة مليون جنيه تنفذها شركة المقاولون العرب.

وأضاف نائب الشعب عن دائرة أول المنتزه أن نفق 45 دخل أيضا ضمن الخطة، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه من المقرر أن يتم إحلال وتجديد الخط من 6 بوصة إلى 12 بوصة تقريبا بطول 0.5 كيلو متر من النفق إلى الكوبرى وتوريد عدد 2 طلمبة غاطسة 10 بوصة بالمستلزمات بتكلفة 700 ألف جنيه تنفذها شركة المقاولون العرب، وفى منطقة كارفور سيتم إنشاء منظومة صرف أمطار مكونة من شنايش تجميع وبيارة بخط طرد إلى الملاحات بتكلفة 4 ملايين جنيه تنفذها شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وفندق وردة العصافرة إنشاء مصب على البحر وعدد من الشنايش بتكلفة 2 مليون جنيه تنفذها شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

بالإضافة إلى تركيب بدالة بمحطة الرأس السوداء بتكلفة 400 ألف جنيه، وتم تنفيذها بالفعل من جانب المقاولون العرب، وتركيب بدالة بشارع الثلاثينى بتكلفة 475 ألف جنيه نفذتها أيضا المقاولون العرب، وإصلاح هبوط خط 20 بوصة بشارع 218 أمام منطقة نجع العرب بتكلفة 25 ألف جنيه تنفذها شركة المقاولون العرب، ومصبات الجمرك بعدد 10 مصبات تنفذها شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ليصبح إجمالى الخطة العاجلة المقرر الانتهاء منها خلال أسبوعين 9 ملايين و450 ألف جنيه.

فيما تضمنت الخطة الثانية المقرر تنفيذها والانتهاء منها فى موعد غايته 31 ديسمبر 2015، توريدات مطلوبة من الصيانة المركزية، منها توريد 20 طلمبة كوبوتا 4 بخرطوم طرد لا يقل عن 200 متر، وتوريد عدد 28 طلمبة ديزل نقالى بمقطورة ومستلزماتها، ليصبح إجمالى الخطتين 50 مليون جنيه مصرى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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