أمين شرطة في قضية «سجن بورسعيد»:المعتدين إستخدموا «الآلي»و «الخرطوش»

إستمعت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار “محمد السعيد الشربيني” لشهادة أمين الشرطة “محمد حماد” والذي أشار انه كان ضمن قوة الأمن المركزي التي تمركزت أمام قسم العرب لصد العدوان عليه من قبل المتظاهرين

وأشار الأمين “حماد” إلى أنه مكثوا في محيط القسم لمدة ثلاثة أيام مشدداً بأن الإعتداء لم يتوقف عليهم وانه كان يشتد بعد منتصف الليل ، واكد الشاهد بأن المعتدين إستخدماو في الهجوم على قوات الشرطة في محيط القسم بطلقات النار الآلي و المولوتوف و إلقاء إسطوانات الغاز مشدداً بأن هدف المتظاهرين حول القسم كان “يقاع القسم ” وفق تعبيره .

ولفت الشاهد الى ان تعامل القوة التي كان ضمن تعدادها تعاملت مع المعتدين بالخرطوش و قنابل الغاز ، مشدداً بأنه لا اصابات نتجت عن تعامل الشرطة نظراً لطبيعة الخرطوش وانه لو أحدث إصابات فهي تكون «إصابات سطحية » ،مضيفاً بأم مجند ضمن القوة أصيب في الأحداث .