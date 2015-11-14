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أحمد فتحي يغيب عن مران الأهلي كدمة في الركبة

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أحمد فتحي يغيب عن مران الأهلي كدمة في الركبة أحمد فتحي يغيب عن مران الأهلي كدمة في الركبة

حصل أحمد فتحي مدافع الأهلي على راحة من التدريبات اليوم السبت إثر كدمة في الركبة منعه من المشاركة.

ويتدرب الأهلي من دون لاعبيه الدوليين المشاركين في الأول المرتبط بمباراتين أمام تشاد في التصفيات المرشحة لكأس العالم.

كذلك المنتخب الأوليمبي يستعد لخوض كأس أمم إفريقيا دون 23 عاما المرشحة لأوليمبياد البرازيل.

وشهد المران مشاركة 11 لاعبا من الأهلي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو يتقدمهم عماد متعب.

وكان الأهلي قد فاز في 3 مباريات من أصل 4 خاضها في الدوري المصري الممتاز.

وخسر الأهلي مباراة واحدة هي للمقاصة في الجولة الرابعة من الدوري.

ويستعد الأهلي لخوض معسكر خارجي في الإمارات قبل استئناف نشاطه في الدوري المصري.

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