طرق داخلية في منطقتي ند الشبا الخوانيج بـ 216 مليون درهم

تنفيذاً للخطة الخمسية (2012 ـ 2016) التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لرصف الطرق الداخلية في عدد من المناطق السكنية في إمارة دبي، بتكلفة تقدر بنحو مليار درهم، أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع تنفيذ طرق داخلية في منطقتي ند الشبا الرابعة والخوانيج الثانية بتكلفة 216 مليون درهم.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات: يأتي تنفيذ مشروع الطرق الداخلية في منطقتي ند الشبا الرابعة والخوانيج الثانية في إطار حرص الهيئة على تطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية من أعمال طرق والإنارة وصرف مياه الأمطار في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، مشيراً إلى أن الهيئة انجزت في السنوات الماضية رصف طرق داخلية في 13 منطقة سكنية بتكلفة بلغت 552 مليون درهم.

فيما العمل جاري حالياً لتنفيذ مشاريع طرق داخلية في خمس مناطق سكنية بتكلفة 319 مليون درهم، وستنفذ الهيئة في عام 2016 مشاريع رصف طرق في خمس مناطق هي منطقة العوير الأولى، ومنطقة جبل علي الصناعية، ومناطق القصيص الصناعية الثالثة والرابعة والخامسة.

وأضاف: تبلغ تكلفة مشروع الطرق الداخلية في منطقة الخوانيج الثانية 127 مليون درهم، ويستغرق إنجازه 15 شهراً، ويتضمن تنفيذ شبكة طرق بطول 80 كيلومتراً بعرض 7.3 أمتار للطرق التجميعية وسبعة أمتار للطرق المحلية، كما يشمل تنفيذ مواقف طولية على جانبي الطرق بعرض مترين ونصف المتر، إضافة إلى أعمال إنارة الطرق وأعمال تصريف مياه الأمطار.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين: تبلغ تكلفة مشروع الطرق الداخلية في منطقة ند الشبا 89 مليون درهم، ويستغرق تنفيذه 420 يوم، حيث يتوقع الانتهاء من كافة الأعمال في مطلع عام 2017، ويشمل المشروع تنفيذ طرق بطول 56 كيلومترا بعرض 7.3 أمتار للطرق التجميعية وسبعة أمتار للطرق المحلية، منها طرق بطول 50 كيلومتر في منطقة ند الشبا الرابعة (المنطقة رقم 282)، وستة كيلومترات في جزء من منطقة ند الشبا الأولى (المنطقة رقم 618)، كما يشمل تنفيذ الأعمال الخدمية مثل إنارة الطرق الداخلية، وأعمال تصريف مياه الأمطار.

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