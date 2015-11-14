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موقع أمريكى: داعش يعلن مسئوليته عن أحداث باريس ويتوعد باقى عواصم أوروبا

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موقع أمريكى: داعش يعلن مسئوليته عن أحداث باريس ويتوعد باقى عواصم أوروبا موقع أمريكى: داعش يعلن مسئوليته عن أحداث باريس ويتوعد باقى عواصم أوروبا
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابى مسئوليته عن العمليات الإرهابية التى ضربت العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس الجمعة، وفقا لموقع "سايت" الأمريكى المتخصص فى متابعة ورصد الحركات الإرهابية على "الإنترنت".

وقال مصدر أمنى أمريكى، إن تنظيم داعش ألن مسئوليته عن اعتداءات باريس، مشيرا إلى أن التنظيم أعلن عن ذلك من خلال إحدى صفحاته على شبكة الإنترنت، موضحا أن الهجمات جاءت ردا على إرسال فرنسا طائراتها إلى سوريا فى مهمة قصف الأطفال والمسنين.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن تقرير الموقع الأمريكى قوله، إن التنظيم الإرهابى هدد بقية العواصم الأوروبية قائلا: "حان دورها بعد باريس".

وكانت قد ارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة العمليات الإرهابية المتزامنة التى وقعت بباريس لـ153 قتيلا وأكثر من 200 جريح، ووصفت حالة 80 من الجرحى بـ"الخطيرة"، فى أسوأ عمليات إرهابية فى تاريخ فرنسا.

وكانت قد أعلنت الشرطة الفرنسية أن جميع الإرهابيين الـ8 الذين نفذوا العمليات قد قُتلوا غير أنها لا تزال تبحث عن مساعدين لهم.

وكان قد اقتحم 3 إرهابيين مسلحين ببنادق رشاشة مسرح "باتاكلان"، حيث أطلقوا وابلا من الرصاص عشوائيا لمدة عشر دقائق على رواد المسرح وعندما اقتحمت الشرطة الفرنسية المسرح قاموا بتفجير أحزمة ناسفة كانوا يرتدونها.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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