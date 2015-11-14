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ميركل تدعو حكومتها لاجتماع أزمة لبحث تداعيات هجوم باريس

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ميركل تدعو حكومتها لاجتماع أزمة لبحث تداعيات هجوم باريس ميركل تدعو حكومتها لاجتماع أزمة لبحث تداعيات هجوم باريس

المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”

أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الهجمات التي شهدتها باريس أمس.

وقالت ميركل بحسب BBC إن المهاجمين يكرون الحرية مؤكدة أنها ستفعل أي شئ لمساعدة فرنسا.

ودعت ميركل إلى اجتماع أزمة مع حكومتها لبحث تداعيات تلك الأزمة.

وقالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن أعداد القتلى نتيجة الهجمات التي شهدتها باريس أمس الجمعة وصلت إلى 128 شخصًا، في حين وصل عدد المصابين إلى 180 مصابًا بينهم 80 في حالة خطيرة، وذلك حسبما أفادت فرانس برس.

وأعلنت الشرطة الفرنسية في وقت سابق أن 8 أشحاص هم من نفذوا هجمات أمس التي كانت في أوقات متزامنة وقد لقيوا جميعًا مصرعهم حيث قام 7 منهم بتفجير نفسه.

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