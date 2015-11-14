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الإعدام لـ «حبارة» و6 آخرين بـ «مذبحة رفح الثانية»

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الإعدام لـ «حبارة» و6 آخرين بـ «مذبحة رفح الثانية» الإعدام لـ «حبارة» و6 آخرين بـ «مذبحة رفح الثانية»

عادل حبارة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم، عادل حبارة و6 متهمين آخرين، بالإعدام شنقًا، وذلك على خلفية اتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى ببلبيس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

 

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