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مركز للتدريب والإرشاد البيطرى بالعريش لخدمة العاملين فى الإنتاج الحيوانى

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مركز للتدريب والإرشاد البيطرى بالعريش لخدمة العاملين فى الإنتاج الحيوانى مركز للتدريب والإرشاد البيطرى بالعريش لخدمة العاملين فى الإنتاج الحيوانى
أعلن الدكتور محمد الشريف مدير مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، عن إنشاء مركز الإرشاد والطب البيطرى بالعريش لخدمة العاملين فى مشاريع الإنتاج الحيوانى والدواجن.

وأضاف الشريف، فى تصريحات صحفية، أن المركز يخدم أيضا المستفيدين من مشاريع الإنتاج الحيوانى المخصصة للشباب والأسر ومقدمة من جهات حكومية وجمعيات أهلية ومربى الماشية.

ويقدم خدمة التثقيف لمواجهة الأمراض الحيوانية الوبائية وكيفية العلاج، ويقوم عليه أطباء بيطريون متخصصون من مديرية الطب البيطرى والإرشاد البيطرى ينظمون دورات متتالية يشارك فى كل دورة 60 دارسا.

وأشار مدير الطب البيطرى بشمال سيناء إلى أنه جار الانتهاء من عمل بروتوكول تعاون بين المركز وكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس، للاستفادة من خبرات أساتذة الكلية فى عمل المركز وتقديم الخدمة للمستفيدين.

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