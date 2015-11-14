صحة الإسكندرية: نسبة التغطية لحملة التطعيم ضد الحصبة بلغت 103% من المستهدف

صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية التى تنظمها الوزارة مستمرة فى تحقيق نجاح كبير بالمحافظة رغم ظروف الأمطار الشديدة وسوء الأحوال الجوية التى مرت بها المحافظة، والتى صاحبها توقف الدراسة بالمدارس لمدة 4 أيام.

وأوضح حجازى فى بيان صادر منذ قليل، أن نسبة التغطية مع نهاية الأسبوع الثانى من الحملة قد تخطت المستهدف من الحملة بالكامل، حيث بلغت نسبة التغطية 103% من المستهدف ومازالت النسبة قابلة للزيادة فى الأسبوع الأخير من الحملة.

جدير بالذكر أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات وتهدف لتطعيم ما يقرب من مليون طفل فى محافظة الإسكندرية وحدها.