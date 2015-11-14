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مصادر: الرئاسة تكشف اليوم عن مشروع إتاحة المحتوى العلمى مجانا عبر الإنترنت

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مصادر: الرئاسة تكشف اليوم عن مشروع إتاحة المحتوى العلمى مجانا عبر الإنترنت مصادر: الرئاسة تكشف اليوم عن مشروع إتاحة المحتوى العلمى مجانا عبر الإنترنت
قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع "، إن مؤسسة الرئاسة ستعلن خلال مؤتمرها المزمع عقده اليوم بدء تنفيذ مشروع ضخم من شأنه خدمة التعليم والبحث العلمى فى ، والتى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفالات الأخيرة وعلى رأسها احتفالات نصر أكتوبر الأخيرة.

وذكرت المصادر أن المشروع "إتاحة المحتوى العلمى عبر الإنترنت" والذى أنهى وفد رئاسى منتصف الشهر الماضى كافة الاتفاقيات الخاصة به فى ألمانيا بعد اجتماعات مع 26 من أكبر الناشرين العالميين"، سيطلق تحت مسمى "بنك المعرفة المصرى".

وأضافت المصادر أن المشروع عملت المجالس المتخصصة على تطويره فى الفترة السابقة والاستعانة بشركاء فيه من العديد من الدول، حيث سيحضر هؤلاء الشركاء المؤتمر الصحفى اليوم، لافتة إلى أن مشروع بنك المعرفة سيساعد طلاب الجامعات، خاصة أن هناك أموالا باهظة تصرف على الكتب والمراجع للباحثين والطلاب سنويا فى 24 جامعة مصرية.

وأكدت المصادر أن الرئاسة اختارت بالفعل الناشرين الألمان الذين سيشاركون فى المشروع، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات معهم.


>- مصادر: الكشف عن مشروع تعليمى فى مؤتمر الرئاسة للمجالس التخصصية اليوم
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