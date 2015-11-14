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ضبط 1471 مخالفة مرورية و7 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى البحيرة

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ضبط 1471 مخالفة مرورية و7 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى البحيرة ضبط 1471 مخالفة مرورية و7 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى البحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة، كما تم ضبط 66 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1471 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء هانى خير مدير المرور، والعميد مجدى محيى وكيل المرور، والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

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