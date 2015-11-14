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إصابة 4 أشخاص فى حادثى تصادم بالبحيرة

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إصابة 4 أشخاص فى حادثى تصادم بالبحيرة إصابة 4 أشخاص فى حادثى تصادم بالبحيرة
أصيب قبل قليل 4 أشخاص فى حادثى تصادم منفصلين بالبحيرة، حيث تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار بحادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى أمام كوبرى حوض 6 دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 5349 هـ ج "ملاكى" قيادة عمرو محمد الشرقاوى مدير مبيعات بالشركة العالمية للأجهزة الكهربائية بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق .

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكدمات وسحجات وتم نقله لمستشفى كفر الدوار العام .

ووقع الحادث الثانى بدائرة مركز شرطة الدلنجات، حيث انقلبت سيارة بطريق البهى المسين أمام قرية الوكيل دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 3597 م ر س "ميكروباص" قيادة صبرى محمد عبدالوهاب هيكل سائق بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق .

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة ومرافقيه كل من "عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الأشقر" مزارع، وبهاء محمود عبدالجواد الصياد "فلاح" بجروح وكدمات .

تم نقل المصابين لمستشفى الدلنجات العام، بسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم،
>وتحرر المحضر 9555/2015 إدارى المركز، وجار العرض على النيابة العامة .

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