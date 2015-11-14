السعودية تسلِّم روسيا قائمة للمعارضين السوريين

قامت الدول المعنية بإخراج سوريا من أزمتها بإعداد قوائم للمعارضين السوريين الواجب التعامل معهم لوقف إطلاق النار وحل الأزمة.

وقالت وكالة «سبوتنيك»، إن مدينة فيينا، تشهد اليوم السبت، اجتماعًا دوليًا جديدًا يتناول حل «الأزمة السورية». وفي سياق التحضير لهذا الاجتماع أجرت روسيا وهي من منظمي اجتماعات فيينا حول سوريا، الاتصالات بممثلي المعارضة السورية وخاصة “الجيش السوري الحر”.

وأخبر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الصحفيين أن الطرف الروسي يرى ضرورة أن يشارك عشرات من ممثلي الجيش السوري الحر في العملية السياسية السورية ومفاوضات وقف إطلاق النار.

وعلى صعيد ذي صلة، قامت الدول المعنية بتنظيم قوائم بالمعارضين السوريين الذين يتوجب مساهمتهم في جهود وقف إطلاق النار وحل الأزمة في سوريا.

وقد نظمت روسيا قائمة كهذه. وأعدت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا قائمتها. وسلمت روسيا قائمتها إلى الولايات المتحدة بينما سلمت الولايات المتحدة قائمتها إلى روسيا. وأبلغ بوغدانوف الصحفيين أن المملكة العربية السعودية أيضا سلمت روسيا قائمتها للمعارضين السوريين، لتنظيم القائمة الموحدة للمعارضين.