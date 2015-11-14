ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بالبحيرة بداخلها كمية كبيرة من السلاح والذخائر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة اليوم، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، من ضبط صاحب محل أسلحة وذخائر بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكنه وعثر على كمية كبيرة من السلاح والذخائر .

كانت قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة الأسلحة غير المرخصة بالمديرية بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة، مفادها قيام "إ ق م ا" صاحب محل أسلحة وذخائر بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكنه، وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث ضم العمداء خالد عبد الحميد وحازم حسن وخالد غانم والعقيد هانى صبحى والرائد محمد أبو غزالة، وتم استهداف المذكور بأماكن تردده، حيث تمكنت القوات من ضبطه بسيارته الخاصة رقم س ص ج 2694 ملاكى.

وتم اصطحاب المتهم لمسكنه وبتفتيشه تبين قيامه بتخصيص إحدى الغرف بالمسكن كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

وبمواجهته اعترف بإدارته ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وحيازته الأسلحة والطلقات المضبوطة "بقصد الاتجار" ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وجارى تشكيل لجنة برئاسة رئيس قسم الأسلحة والذخائر بالمديرية لفحص وجرد محل المذكور وإجراء جرد فعلى للأسلحة والذخائر ومطابقتها على الدفاتر الخاصة بمحل تجارة الأسلحة الخاص بالمتهم، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.. كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهم المذكور تنسيقاً وإدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام بالبحيرة لفحص أبعاد نشاطه الإجرامى.