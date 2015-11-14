محافظ الغربية: بدء الغلق ضد 50 مصنعا بالمحلة لإلقاء مخلفاتهم بمصرف كتشنر

أكد سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أننا نتخذ إجراءات قانونية بالغلق لـ50 مصنعا بمدينة المحلة لإلقاء مخلفاتها الصناعية دون معالجة بمصرف كتشنر، مضيفا أن مديرية شئون البيئة بالغربية أرسلت إنذارات لتلك المصانع بالغلق فى حالة عدم الالتزام بشروط الحفاظ على البيئة.

وأوضح أن هناك بعض المصانع مازالت تؤثر سلبيا على طبيعة المصرف بسبب الاستخدام السيئ له وإلقاء المخلفات الصناعية دون معالجة.

وأشار أن أزمة مصرف "كتشنر" تتعلق بمحافظتى كفر الشيخ والغربية حيث يبدأ منبع المصرف من محافظة الغربية وينتهى المصب بمحافظة كفر الشيخ وأثار التلوث فى المصرف تؤثر بالسلب على المواطنين والزراعات فى المحافظتين.