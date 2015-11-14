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«مارتن كيلى» ينجو من الموت فى انفجارات باريس

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«مارتن كيلى» ينجو من الموت فى انفجارات باريس «مارتن كيلى» ينجو من الموت فى انفجارات باريس

أرشيفية

نجى المدافع الإنجليزي مارتن كيلي لاعب نادي كريستال بالاس الإنجليزي من الموت في حادث باريس بعدما تواجد في نفس المكان الذي حدث به انفجارات في فرنسا.

أعلن نادى كريستال بالاس الإنجليزى أن لاعبه «مارتن» بخير فى العاصمة الفرنسية باريس، حيث سيطرت حالة من الغموض على مصير لاعب ليفربول السابق، الذى كان متواجدا فى مطعم “لا بيرل” الذى شهد تفجيرا مدويا.

وكتب كريستال بالاس فى تغريدة له عبر موقع “تويتر”: “لقد تواصلنا مع لاعبنا مارتن كيلى، وهو الآن بخير فى باريس”.

كيلى كان متواجدا قبل الانفجار بدقائق، حيث نشرت صورته فى المطعم عبر حسابه الشخصى على “إنستجرام” دون الكشف عن مصيره بعد الانفجار.

وتصادف وجود مارتن كيلي مدافع كريستال بالاس في المطعم المجاور لملعب المباراة والذي شهد تلك الأحداث المؤسفة، ونشر اللاعب صورة له خارج إطار ملعب ( دي فرنس) على صفحته الرسمية (انستجرام) قبل ساعات قليلة من الحادث.

وشهدت العاصمة الفرنسية “باريس” العديد من التفجيرات المنظمة منها كان بالقرب من ملعب مباراة فرنسا وألمانيا الودية التى كان يحضرها الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند.

 

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