مصرع شاب في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بجرجا في سوهاج‎

لقي شاب مصرعه، وأُصيب 2 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين علي الطريق الزراعي السريع، أمام قرية نجع أبو باشا – دائرة مركز جرجا.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة جرجا، بوقوع مصادمة ومصابين علي الطريق الزراعي السريع الغربي أمام قرية نجع أبو باشا دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين وقوع المصادمة بين دراجتين بخاريتين، بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة الزائدة الأولي قيادة سليمان أبو الحمد سليمان (24 سنة) حاصل علي دبلوم ثانوي زراعي ويقيم شارع المشتل، دائرة قسم جرجا والثانية قيادة حسام جابر عبده 20 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية الأولي إثر إصابته تهشم بالوجه ونزيف بالأنف والفم والأذن، وإصابة كل من قائد الدراجة الثانية، باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم وكسر بقاع الجمجمة، أحمد هاني السيد 22 سنة طالب، ويقيم بذات العنوان من مستقلي الدراجة البخارية الأولي باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالفك وكدمات باليدين.

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج العام والجثة لمشرحة المستشفي المركزي، بسؤال أيمن أحمد ماهر 33 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية أفاد بأنه تربطه صلة قرابة بالمتوفي والمصاب الثاني أيد مضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية.

ورد تقرير المستشفي المركزي يتضمن بأن سبب وفــاة المذكور هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أثر نزيف دموي وكسر بقاع الجمجمة نتيجة الارتطام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات وحدة مباحث المركز ذلك.

> تم التحفظ علي الدراجتين مرتكبي الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9699 جنح المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن جثة المتوفي سالف الذكر، موالاة الاستعلام عن حالة المصابين.