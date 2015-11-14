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منتخب مصر يستهل مشواره المونديالي الغائب منذ ربع قرن أمام تشاد

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منتخب مصر يستهل مشواره المونديالي الغائب منذ ربع قرن أمام تشاد منتخب مصر يستهل مشواره المونديالي الغائب منذ ربع قرن أمام تشاد

أرشيفية

كتب:عابد البنا

يحل المصري ضيف على منتخب تشاد على ملعب “ادريس محمد” بالعاصمة التشادية نجامينا في ذهاب المرحلة الثانية من التنصفيات المؤهله لكاس العالم 2018.

يتطلع المنتخب المصري إلى تحقيق حلم جماهيره بالتواجد في كأس العالم للمرة الأولى منذ ربع قرن عندما تأهل المنتخب المصري لنهائي كاس العالم  1990  بايطالية.

وقد يتم تأجيل المبارة لعدم حضور مراقب المباراة  والتزام الشركة الراعية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» بعدم إقامة المبارة بدون المراقب

ويشار إلى أن منتخب تشاد ينافس المنتخب المصري في المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2017 وقد انتهى آخر لقاء بينهما بفوز منتخب الفراعنة 5 – 1 على ملعب مباراة السبت نفسه. وأطاح منتخب تشاد بنظيره سيراليون في المرحلة التمهيدية لتصفيات كأس العالم والتي تم إعفاء المنتخب المصري من خوضها.

وتحرم الإصابات منتخب من جهود محمد صلاح مهاجم روما الإيطالي ومحمد عبد الشافي الظهير الأيسر لأهلي جدة السعودي بالإضافة إلى حازم إمام لاعب الزمالك ورامي ربيعة مدافع الاهلي المصري .

وأكد كوبر ثقته في قدرة المجموعة المتاحة لديه من اللاعبين على حسم التأهل قبل لقاء الإياب مشيرا إلى أنه شدد على جميع اللاعبين عدم الاستهانة بالمنتخب التشادي.

يجبر ضيق الوقت  بين مباراتي الذهاب والإياب ، حيث يقل عن 72 ساعة شاملة رحلة السفر من نجامينا إلى الاسكندرية  الفراعنة على اللعب على الفوز في مباراة اليوم وبفارق أهداف كبير نظرا للإرهاق الذي سيسعى الخصم لاستغلاله في مباراة الإياب.

 

 

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