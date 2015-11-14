قوات التحالف العربى تدمر صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثيين باتجاه مأرب

اعترضت منظومة الصواريخ الدفاعية التابعة لقوات التحالف العربى صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثيين وصالح تجاه مأرب باليمن.

ونقل موقع / مأرب أولاين / عن مصدر محلى قوله أن المنظومة الدفاعية اعترضت صاروخا فى سماء مدينة مأرب وفجرته وتناثرت شظاياه فى محيط المنطقة بدون حدوث خسائر.

وأشار المصدر إلى أن الصاروخ أطلق من منطقة جبل هيلان على بعد 30 كيلومترا من مدينة مأرب تجاه منطقة صافر.

ومن ناحية أخرى، أوضح المكتب الإعلامى لمحافظة مأرب أن قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية وقصف طائرات دول التحالف قتلوا 342 من ميليشيات الحوثيين وصالح فى جبهات القتال فى مأرب خلال أكتوبر الماضى وأسروا 62 من عناصرهم ودمروا لهم 216 آلية عسكرية متنوعة ومخزنا للذخيرة بمختلف جبهات مأرب فى أكتوبر الماضى.

وأوضحت الإحصائية الشهرية عن سير العمليات العسكرية فى المحافظة أن ميليشيات الحوثيين وصالح تلقت خلال الشهر الماضى هزائم ساحقة فقد تمكن الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية المسنودين بقوات التحالف العربى من السيطرة التامة على كافة مواقع الجبهة الجنوبية الغربية وهى أهم الجبهات بالنسبة للميليشيات التى رمت بثقلها العسكرى فيها طمعا فى إحداث أى اختراق وحاولت مرارا من خلال مئات الهجمات غير أن محاولاتها باءت بالفشل.

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