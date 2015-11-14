اليوم.. محاكمة مرسى و24 آخرين بتهمة إهانة القضاء

تنظر، اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب، محاكمة المتهم محمد مرسى، الرئيس الأسبق، و 24 متهمًا آخرين، ممن ينتمون لجماعة الإخوان بإهانة السلطة القضائية.

وتضمنت وقائع القضية ماقام به مرسي بسب وقذف موظف عام وذو صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه “قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء” وأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميًا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي.

والمتهمون هم: عصام سلطان (محام – محبوس) – محمود الخضيري – محمد سعد الكتاتني ( – محبوس) – محمد البلتاجي ( – محبوس) – صبحي صالح (محام- محبوس) – مصطفى النجار (طبيب أسنان ) – محمد العمدة (محام – محبوس) – محمد منيب (محام ) – حمدي الفخراني – الدكتور محمود السقا – عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية ) – ممدوح إسماعيل (محام – هارب) – منتصر الزيات (محام) – عبد الحليم قنديل( صحفي) – نور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 ) – أحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط) – توفيق عكاشه – أمير حمدي سالم (محام) – عاصم عبد الماجد (هارب) – وجدي غنيم ( – هارب) – عبد الرحمن يوسف القرضاوي (هارب) – علاء عبد الفتاح (مطور برمجيات) – محمد مرسي العياط ( – محبوس) – أحمد أبو بركة (محام محبوس) – محمد محسوب (- هارب).