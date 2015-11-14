وزير الزراعة: الرئيس يعقد اجتماعا اليوم لتطوير مشروع التغذية المدرسية

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الرئيس سيعقد اجتماعا، اليوم السبت، لمناقشة تطوير مشروع التغذية المدرسية بما يحقق خطة الدولة فى تحسين الأوضاع الغذائية لتلاميذ المدارس للحد من مخاطر سوء التغذية، ويحسن الأوضاع الصحية للفئات التعليمية، مشيرا إلى أن المشروع يستفيد منه أكثر من 5 آلاف و16 مدرسة بمختلف المحافظات.

وأضاف فايد، أن المشروع يمنع ما يطلق على التسرب من التعليم ويساهم فى رفع كفاءة النظام المدرسى وتطوير العملية التعليمية، باعتبار أن تحسين الوجبة المدرسية ينعكس على مختلف العملية التعليمية.

يأتى ذلك بينما قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إن الرئيس كلف الحكومة بوضع خارطة طريق وخطة تنفيذية عاجلة لتعميم مشروع التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية، لزيادة عدد مصانع إنتاج الوجبة المدرسية إلى 20 مصنعا بدلا من 15 مصنعا فى 13 محافظة وزيادة خطوط الطاقة الإنتاجية للمصانع لتوفير 5 ملايين وجبة يوميا للمرحلة التعليمية الابتدائية، وتقديم وجبات صحية وآمنة لطلاب المرحلة الابتدائية فى عمر 6 إلى 12 عاما، مما يزيد من قدرة تركيزهم واستيعابهم للمواد التعليمية المختلفة.

وأضافت المصادر، أن خارطة طريق تطوير مشروع التغذية المدرسية تحقق مخطط الحكومة فى تحسين النمط الغذائى للمصريين لتقليل تكلفة مكافحة أمراض سوء التغذية التى تعانى منها مصر، والتى تصل إلى 30% من إعداد المصريين، طبقا لتقارير الدولية لمنظمتى الأغذية والزراعة "فاو" ومنظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن حل مشاكل التعليم يبدأ بحل مشاكل سوء التغذية وانتشار أمراض السمنة، وهو ما سنعكس على تنفيذ برامج عاجل لحل هذه المشكلات.

وتعمل جميع مصانع المشروع بتقنيات حديثة ومجهزة بالكامل بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة ونسبة الخطأ والتلوث غير واردة على الإطلاق، لتشديد الرقابة على المصانع بشكل دائم ومستمر.

وطبقا لنظام مشروع التغذية المدرسية يتم توزيع الوجبة على تلاميذ المرحلة الابتدائية فى 15 محافظة بدلا من 13 بعد ضم محافظتى قنا وسوهاج بواقع 1000 مدرسة، مشيرا إلى أن الوجبات يستفيد منها تلاميذ 6000 مدرسة بعد ضم المحافظتين الجدد، موضحا أن الوجبات يتم إعدادها فى مصانع مشروع التغذية المدرسية التابعة للوزارة.

ويتم توزيع الوجبة الطازجة على التلاميذ طبقا لبروتوكول خاص تم توقيعه بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الزراعة، علما بأن هذه الوجبة وهى عبارة عن فطيرة مصنوعة من الدقيق الفاخر ومحشوة بالعجوة أو المربى طبقا لمواصفات قياسية وضعها معهد الصحة العامة، وبالنسبة لباقى المدارس بمحافظات الجمهورية فسيتم توزيع الوجبة على تلاميذها بمعرفة جهات أخرى.