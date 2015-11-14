القضاء الإدارى بالإسماعيلية ينظر اليوم وقف الانتخابات بالدائرة الأولى

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، اليوم السبت، الطعن المقدم من المرشح المستقل عادل القرعلى ضد اللجنة العليا للانتخابات، والذى طالب فيه بوقف الانتخابات بالدائرة الأولى، بسبب الضرر الذى وقع عليه لقيام اللجنة العليا للانتخابات بتغيير رمزه الانتخابى من المدفع إلى النافذة، وتغيير الرقم الانتخابى من 7 إلى 6، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أحدث ارتباكًا كبيرًا فى دعايته الانتخابية.

وفى سياق متصل، تنظر لجنة الخبراء بمجمع محاكم الإسماعيلية البلاغ المقدم من المحاسب مسعد حسن على الفطايرى مرشح حزب التحالف الشعبى، عن الدائرة الأولى بالتحقيق فى مخالفة 6 مرشحين لنظام الدعاية الانتخابية وتجاوزهم حد الإنفاق فى الدعاية.

وكان مرشح حزب التحالف قد تقدم ببلاغ إلى المستشار إبراهيم سالم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالإسماعيلية؛ ضد كل من محمود عثمان مرشح مستقل، وصلاح الصايغ مرشح الحزب المصرى الديمقراطى، وسمية صفوت مرشحة مستقلة، وهانى تادرس مرشح المصريين الأحرار، ومحمد خالد مرشح مستقل، وأحمد نصر الله مرشح مستقبل وطن، وجميعهم بالدائرة الأولى، مؤكدًا فى بلاغه أنهم تجاوزوا حد الإنفاق فى الدعاية الانتخابية مخالفين للمادة 25 فى قانون الانتخابات، وتم تحويل البلاغ إلى لجنة الخبراء للبت فيه، وتحدد له موعد السبت 14 نوفمبر الحالى.

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