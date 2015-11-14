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تعرف على أسباب ارتفاع ضغط الدم أهمها الوراثة

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تعرف على أسباب ارتفاع ضغط الدم أهمها الوراثة تعرف على أسباب ارتفاع ضغط الدم أهمها الوراثة
ارتفاع ضغط الدم أحد المشاكل الصحية التى تصيب الأشخاص نتيجة عوامل وأسباب مختلفة أهمها وجود عوامل وراثية تلعب دورا كبيرا فى ارتفاع مستوى الدم عن المعدل الطبيعى للجسم.

ضفط الدم


>وعن ضغط الدم يقول الدكتور حسنى الفيومى استشارى الباطنة والسكر بمستشفى الطلبة بالمنوفية، إن ارتفاع ضغط الدم هو عبارة عن إصابة الشخص بارتفاع بمستوى ضغط الدم عن المعدل الطبيعى للجسم .
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أسباب ارتفاع ضغط الدم


>وعن أسباب ارتفاع ضغط الدم أوضح د. حسنى قائلا: هناك عدة أسباب تؤدى لارتفاع ضغط الدم عن المعدل الطبيعى وأهمها":

الوراثة وارتفاع ضغط الدم


>أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة أن هناك عوامل وراثية وراء ارتفاع ضغط الدم عن المعدل الطبيعى وأن وجود تاريخ مرضى بالعائلة باضطراب مستوى ضغط الدم أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم .

نصائح لمرضى ضغط الدم


>ينصح د. حسنى بضرورة قياس ضغط الدم بصفة منتظمة خاصة الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضى بالأسرة يتعلق بمشاكل ارتفاع مستوى ضغط الدم لتجنب تعرضهم للمخاطر الصحية التى تتعلق بارتفاع ضغط الدم.

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