صورة – لاعب بالدوري الإنجليزي ينجو من الموت في حادث باريس

نجا المدافع الإنجليزي مارتن كيلي لاعب نادي كريستال بالاس الإنجليزي من الموت في حادث باريس بعدما تواجد في نفس المكان الذي حدث به انفجارات في فرنسا.

أحداث مؤسفة شهدتها فرنسا وبالتحديد العاصمة باريس وسقط على إثرها 40 ضحية على حسب ماأكدته وكالة الأنباء الفرنسية. (طالع تفاصيل الحادث)

فرنسا كانت تواجه ألمانيا وديا قبل أن يخترق صوت انفجار قوي أرضية الملعب ليتبين بعد ذلك إن ما حدث بجوار ملعب ستاد دي فرنس سبب تفجيرين انتحاريين أسفرا عن مقتل 5 أشخاص على الأقل. (شاهد صوت التفجيرات يخترق ملعب ستاد دي فرنس)

وتصادف وجود مارتن كيلي مدافع كريستال بالاس في المطعم المجاور لملعب المباراة والذي شهد تلك الأحداث المؤسفة.

ونشر اللاعب صورة له خارج إطار ملعب (ستاد دي فرنس) على صفحته الرسمية (انستجرام) قبل ساعات قليلة من الحادث.

وكثرت الأسئلة حول اللاعب بعد وقوع الحادثة ليؤكد نادي كريستال بالاس تواصله مع مارتن وإنه بصحة جيدة ولم يتعرض للأذى.

وأكد النادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عدم تعرض اللاعب لأي أذى نتيجة ما حدث وأنه بحال جيد.