حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 15/11/2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء:
>مهنيا : حاول أن تتفادى بعض المشاحنات فى العمل عن طريق اتخاذ عدة قرارات أجلتها منذ فترة ، ولا تقلق فأنت على الطريق السليم.
عاطفيا : ربما تلتقى اليوم بالشخص الذى طالما حلمت به وتمنيته أن يكون شريك حياتك ، وهذا الأمر يمنحك الشعور بالسعادة الشديدة والتفاؤل.
صحيا : قد تعانى اليوم من بعض الاضطرابات المعدية التى تسبب لك الانزعاج ، فحاول التخلى عن تناول الأطعمة الدسمة حتى تشعر بالتحسن وتستطيع أداء مهامك اليومية دون تعب.
توقعات علماء الفلك:
>يرى علماء الفلك أن هذا العام سيشهد الكثير من التطورات الشخصية لمواليد برج الجوزاء ، حيث اضطروا إلى العمل بجدية خلال العام الماضى فى ظل المرحلة الانتقالية الطويلة والشاقة ، وتحملوا الكثير من المسئوليات، فهذه الفترة هى الوقت المناسب لجنى ثمار المجهود المبذول فى الفترة الماضية ، وأضاف خبراء الأبراج أن مواليد الجوزاء فى هذا العام سيحاولون بذل ما فى وسعهم للحصول على السعادة، فقد حان الوقت ليعرف كل شخص موقعة فى الحياة.