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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 15/11/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 15/11/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 15/11/2015

لبرج الجوزاء:


>مهنيا : حاول أن تتفادى بعض المشاحنات فى العمل عن طريق اتخاذ عدة قرارات أجلتها منذ فترة ، ولا تقلق فأنت على الطريق السليم.

عاطفيا : ربما تلتقى اليوم بالشخص الذى طالما حلمت به وتمنيته أن يكون شريك حياتك ، وهذا الأمر يمنحك الشعور بالسعادة الشديدة والتفاؤل.

صحيا : قد تعانى اليوم من بعض الاضطرابات المعدية التى تسبب لك الانزعاج ، فحاول التخلى عن تناول الأطعمة الدسمة حتى تشعر بالتحسن وتستطيع أداء مهامك اليومية دون تعب.

توقعات علماء الفلك:


>يرى علماء الفلك أن هذا العام سيشهد الكثير من التطورات الشخصية لمواليد ، حيث اضطروا إلى العمل بجدية خلال العام الماضى فى ظل المرحلة الانتقالية الطويلة والشاقة ، وتحملوا الكثير من المسئوليات، فهذه الفترة هى الوقت المناسب لجنى ثمار المجهود المبذول فى الفترة الماضية ، وأضاف خبراء الأبراج أن مواليد الجوزاء فى هذا العام سيحاولون بذل ما فى وسعهم للحصول على السعادة، فقد حان الوقت ليعرف كل شخص موقعة فى الحياة.

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مصر 365

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