حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 15/11/2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>مهنيا : حاول أن تتفادى بعض المشاحنات فى العمل عن طريق اتخاذ عدة قرارات أجلتها منذ فترة ، ولا تقلق فأنت على الطريق السليم.

عاطفيا : ربما تلتقى اليوم بالشخص الذى طالما حلمت به وتمنيته أن يكون شريك حياتك ، وهذا الأمر يمنحك الشعور بالسعادة الشديدة والتفاؤل.

صحيا : قد تعانى اليوم من بعض الاضطرابات المعدية التى تسبب لك الانزعاج ، فحاول التخلى عن تناول الأطعمة الدسمة حتى تشعر بالتحسن وتستطيع أداء مهامك اليومية دون تعب.

توقعات علماء الفلك: