وزيران ومحافظ سابقون فى مؤتمر انتخابى لدعم حازم نصر بمركز المنصورة

أقام المرشح البرلمانى الصحفى حازم نصر مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا بقريته أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، لإعلان برنامجه الانتخابى، وحضر المؤتمر العديد من الشخصيات البارزة فى المجتمع، حيث حضر الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى السابق، والدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الأسبق، واللواء سمير سلام محافظ الدقهلية الأسبق، والدكتور محمد عبد الوهاب رئيس فريق جراحى زراعة الكبد بجامعة الدلتا، والدكتورة فرحة الشناوى نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد ربيع عميد كلية الآداب ورئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة.

وأكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى السابق، أنه جاء اليوم ليساند واحدا من أهم الشخصيات التى ستحقق هدف المواطن البسيط فى الحياة الكريمة بالحصول على رغيف الخبز وتحقيق الأمن، وذلك من خلال رؤية تشريعية لعدة قوانين، قائلاً "أنا أطلب منكم أن تنزلوا للتصويت لأن السلبية فى هذه المرحلة مرفوضة، فالمجلس القادم سيعتمد على سن القوانين والتشريعات التى ستفيد المواطن البسيط".

وقال اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية الأسبق، أنه لا ينسى فترة توليه عمله كمحافظ للدقهلية، وقيام الصحفى حازم نصر، بتوصيل صوت المواطن البسيط له، وإصراره على حل مشكلاتهم، دون أى هدف وبتجرد تام من أى مصلحة.

وأشار الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الأسبق، إلى أن نصر كان من أوائل الصحفيين الذين أخذوا على عاتقهم حل مشكلات أبناء الدقهلية من خلال بناء المدارس بقريته وبقرى دائرته من منطلق اهتمامه بمحاربة الأمية.

فيما قال حازم نصر المرشح البرلمانى، إنه "من خلال فترة عملى فى الصحافة التى بلغت 35 عامًا أصبحت مشاكل المواطنين من أهالى وأبناء بلدتى كتابًا مفتوحًا، ومن خلال عملى الخدمى على مدار السنون الماضية استطعت إيصال صوت المواطن للمسئولين، وحل الكثير من القضايا، وأننى الآن وبعد ضغط على من أفراد قريتى والقرى المحيطة أخوض العملية الانتخابية بهدف حصول الفلاح والعامل والموظف على حقه الطبيعى فى العلاج وتعليم أبنائهم دون تسول ودون طرق الأبواب، وذلك من خلال قوانين وتشريعات ستكون هى مهمة مجلس النواب القادم، وإن كنت أدعو اليوم المواطنين للنزول فإننى أثق أن من يحرص على عودة بلدنا، للوقوف على قدميها سيصوت للمرشح الذى يستحق ليعبر عنه بالمجلس".