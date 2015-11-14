" روتارى فاروس" الإسكندرية ينظم حملة "حق السمع للجميع" ويوزع 26 سماعة

نظم نادى روتارى الإسكندرية فاروس برئاسة المهندس أشرف نصير مساء الجمعة، بتنظيم حملة بعنوان حق السمع للجميع وهى مشروع RCC لهذا العام للنادى فى قرية إدفا بسوهاج، حيث تم توزيع 26سماعة للأذن بحضور الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج ومحمد البنا رئيس لجنة RCC بالمنطقة ومساعد محافظ نادى روتارى فاروس، أميمة الشيخ ورئيس وأعضاء نادى روتارى سوهاج الجديد.

واتفق الحضور، على الاستمرار فى حملة حق السمع للجميع مع شركة امبيلفون الشرق الأوسط لتشمل مدارس محافظة سوهاج ومحافظة الإسكندرية برعاية نادى روتارى سوهاج وروتارى الإسكندرية فاروس تعظيما لدور الروتارى فى تقديم خدماته فى مجالات خدمة المجتمع.

وقال أشرف نصير رئيس النادى، إنه تم عقد بروتكول تعاون مع إمبليفون لعمل حملات توعية بالمدارس وعمل رسم سمع للأطفال الذين يعانون من نقص السمع، مما يؤدى إلى تأخرهم دراسيا ويكون ذلك حائلا بينهم وبين ممارسة حياتهم بشكل طبيعى، فأخذنا على عاتقنا أن نمد لهم يد العون من أجل حياة أفضل تصب فى صالح مستقبلهم من أجل جعلهم مواطنين قادرين على صنع غد أفضل.