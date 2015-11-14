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اليوم.. الحكم على ضباط من قسم شرطة الزيتون لاتهامه بالتحرش بزوجة مواطن

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اليوم.. الحكم على ضباط من قسم شرطة الزيتون لاتهامه بالتحرش بزوجة مواطن اليوم.. الحكم على ضباط من قسم شرطة الزيتون لاتهامه بالتحرش بزوجة مواطن
تصدر، اليوم، محكمة جنح الزيتون، المنعقدة بمحكمة الجديدة، حكمها على النقيبين "وليد.م" و"محمد.أ"، والملازم أول "أحمد.ج"، ضباط بقسم شرطة الزيتون، على خلفية اتهامهم باقتحام منزل مواطن دون مسوغ قانونى، واستغلال وظيفتهم، بمشاركة مجهولين، والتعدى عليه وعلى أسرته والتحرش بزوجته.

وكانت النيابة العامة قد أحالت النقيبين "وليد.أ" و"محمد.أ"، والملازم أول "أحمد.ج"، ضباط قسم شرطة الزيتون لمحكمة جنح الزيتون، لمحاكمتهم، بتهمة اقتحام منزل إيهاب السباعى، مدير سلسلة مطاعم، دون مسوغ قانونى، واستغلال وظيفتهم، بمشاركة مجهولين، والتعدى عليه وعلى أسرته والتحرش بزوجته.

جاء قرار الإحالة، بعد عامين من التحقيقات فى البلاغات التى تقدم بها المجنى عليه لمكتب النائب العام ووزارة الداخلية، حيث تقدم ببلاغ ضد ضباط وأفراد قسم شرطة الزيتون، باقتحام مسكنه مرتين، وإتلاف بعض محتوياته، والتحرش بزوجته، دون اتهام أو إذن سابق من النيابة العامة، ما اضطره إلى ترك شقته وإغلاقها والإقامة فى مكان آخر، هرباً من بطش الضباط.

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مصر 365

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