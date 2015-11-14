أخبار عاجلة

الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
غدًا.. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي -
الملا يفتتح طريق أرض النهضة بالإسكندرية بعد تطويره بتكلفة 21 مليون -
الخولي: الضربة الأمريكية ضد سوريا تخرق القانون الدولي -
برلماني: أمريكا نصبت نفسها شرطي وقاضي للعالم دون تحقيق -
أبو العلا يلوم «جامعة الدول العربية» لصمتها على ما يحدث في سوريا -
وزير النقل: «استأذنت المواطنين في الشارع قبل زيادة تذكرة المترو» -
الإحصاء: بدء المرحلة الثانية من التعداد السكاني الإثنين المقبل -
التخطيط: 50 مليون جنيه «إضافية» للانتهاء من «التعداد السكاني» -
غرفة الحبوب: الأرز أصبح أرخص من البيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة – لاعب بالدوري الإنجليزي ينجو من الموت في حادث باريس

Google+ Print

نجا المدافع الإنجليزي مارتن كيلي لاعب نادي كريستال بالاس الإنجليزي من الموت في حادث باريس بعدما تواجد في نفس المكان الذي حدث به انفجارات في فرنسا.

أحداث مؤسفة شهدتها فرنسا وبالتحديد العاصمة باريس وسقط على إثرها 40 ضحية على حسب ماأكدته وكالة الأنباء الفرنسية. (طالع تفاصيل الحادث)

فرنسا كانت تواجه ألمانيا وديا قبل أن يخترق صوت انفجار قوي أرضية الملعب ليتبين بعد ذلك إن ما حدث بجوار ملعب دي فرنس سبب تفجيرين انتحاريين أسفرا عن مقتل 5 أشخاص على الأقل. (شاهد صوت التفجيرات يخترق ملعب ستاد دي فرنس)

وتصادف وجود مارتن كيلي مدافع كريستال بالاس في المطعم المجاور لملعب المباراة والذي شهد تلك الأحداث المؤسفة.

ونشر اللاعب صورة له خارج إطار ملعب (ستاد دي فرنس) على صفحته الرسمية (انستجرام) قبل ساعات قليلة من الحادث.

CTvCvVdVEAANrGw.jpg

وكثرت الأسئلة حول اللاعب بعد وقوع الحادثة ليؤكد نادي كريستال بالاس تواصله مع مارتن وإنه بصحة جيدة ولم يتعرض للأذى.

وأكد النادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عدم تعرض اللاعب لأي أذى نتيجة ما حدث وأنه بحال جيد.

G5646ac24bacd8.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم

بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً

ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت