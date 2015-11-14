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مقتل إسرائيليين اثنين و2 من الفلسطينيين فى عنف بالضفة

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مقتل إسرائيليين اثنين و2 من الفلسطينيين فى عنف بالضفة مقتل إسرائيليين اثنين و2 من الفلسطينيين فى عنف بالضفة

>قال الجيش الإسرائيلى إن مسلحا فلسطينيا قتل إسرائيليا وابنه بالرصاص فى جنوب الضفة الغربية يوم الجمعة وقالت مصادر طبية إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص أيضا اثنين من الفلسطينيين فى مدينة الخليل القريبة خلال اشتراكهما فى رشقها بالحجارة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية والمصادر الطبية إن المسلح الفلسطينى فتح النار على أسرة أثناء سفرها قرب مستوطنة أوتنيل اليهودية القريبة من الخليل.

وذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى أن مركبة فلسطينية تخطت سيارتين إسرائيليتين على طريق رئيسية وأطلقت النار على الأولى وهى لنقل الأفراد فقتل بداخلها رجل يعتقد انه فى الأربعينات من عمره وابنه الذى يبلغ من العمر 18 عاما، وأصيبت الأم وابنة بجروح طفيفة.

وجاء فى بيان للجيش الإسرائيلى "قتل إسرائيليان وأصيب ثالث فى إطلاق نار على مركبتهم"، وقال الجيش إن المسلح فر وأن عملية بحث جارية حاليا.
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