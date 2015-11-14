بالصور: ميريام فارس تستعرض حملها على طريقة كيم كردشيان

كما كيم كردشيان، تسعى الفنانة ميريام فارس إلى استعراض حملها، من خلال نشر صور لها بشكل يومي، في محاولة منها ـ على ما يبدو ـ للتعبير عن سعادتها بالحدث المنتظر منذ أشهر عدة.

ميريام التي تتفنّن، أناقة ورشاقة، كما يعرفها الناس دائماً، لم يغيّر الحمل كثيراً في شكلها، ولا في هوسها بانتعال الكعوب العالية، على عكس كيم كردشيان التي أكسبها الحمل الكثير من الكيلوغرامات الزائدة.

ويبدو أن ميريام ليس متأثرة بـ كيم كردشيان فقط، من ناحية نشر الصور، بل في طريقة لبسها، التي تتوسّل بها إبراز حملها، بفضل الملابس الضيّقة، التي تُساعدها على إبراز بطنها المنتفخ والمستدير، مع الإشارة إلى أن ميريام تنتظر ولادة طفلها الأول، بينما تنتظر كيم كردشيان ولادة طفلها الثاني.

كيم أعلنت جنس المولود، وقالت إنه صبي، فيما ميريام لا تزال تحتفظ بالسرّ لنفسها.